Мостовой: «Обо мне люди в Испании знают больше, чем об Абаскале»

Александр Мостовой обратил внимание на безызвестность главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до назначения в московский клуб.
«Будущее Абаскаля? Его никто не знал до его назначения в Москве. Кто о нем слышал вообще? Человек никогда не был футболистом. О нем даже в Испании не слышали.
Обо мне люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и все.
Сколько это будет продолжаться? Мне это уже неинтересно обсуждать. Пока не надоест все руководству», – сказал Мостовой.
- Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года.
- Сейчас «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.
- В воскресенье москвичи проиграли «Ахмату» (1:2). Испанский тренер был удален в этом матче за стычку с соперником.
Источник: Sport24