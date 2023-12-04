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    • Мостовой: «Обо мне люди в Испании знают больше, чем об Абаскале»

    Мостовой: «Обо мне люди в Испании знают больше, чем об Абаскале»

    Александр Мостовой обратил внимание на безызвестность главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до назначения в московский клуб.

    «Будущее Абаскаля? Его никто не знал до его назначения в Москве. Кто о нем слышал вообще? Человек никогда не был футболистом. О нем даже в Испании не слышали.

    Обо мне люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и все.

    Сколько это будет продолжаться? Мне это уже неинтересно обсуждать. Пока не надоест все руководству», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года.
    • Сейчас «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.
    • В воскресенье москвичи проиграли «Ахмату» (1:2). Испанский тренер был удален в этом матче за стычку с соперником.

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    Источник: Sport24

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    04.12.2023 15:11
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