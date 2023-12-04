Мостовой: «Обо мне люди в Испании знают больше, чем об Абаскале»

Александр Мостовой обратил внимание на безызвестность главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до назначения в московский клуб.

«Будущее Абаскаля? Его никто не знал до его назначения в Москве. Кто о нем слышал вообще? Человек никогда не был футболистом. О нем даже в Испании не слышали.

Обо мне люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и все.

Сколько это будет продолжаться? Мне это уже неинтересно обсуждать. Пока не надоест все руководству», – сказал Мостовой.