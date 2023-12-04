Аршавин ответил, возникли ли у него сомнения в чемпионстве «Зенита» после игры с «Локо»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после игры 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча закончилась победой москвичей 3:1.
– То, что случилось в матче «Локо» – «Зенит», привело к сомнениям в том, что «Зенит» станет чемпионом?
– Будет не так легко, как до этого. «Краснодар» хорошо выступает, вышел на первое место.
– Но у команды нет человека, который за жест отъехал на три игры.
– Без Кордобы будет сложно, но один матч без него они уже прошли. В принципе, им надо обыграть ЦСКА без него, а в третьем матче не такой серьезный соперник.
– Получается, что за первое место будут бороться «Зенит» и «Краснодар».
– Думаю, да.
– А «Спартак»?
– «Спартак», думаю, у «Ахмата» сейчас не выиграет [прогноз был сделан по ходу этого матча при счете 0:0, в итоге команда из Грозного победила 2:1]. Просто их лихорадит.
- «Зенит» опустился на второе место в РПЛ с 33 очками после 17 туров.
- На первое место вернулся «Краснодар», у которого 35 очков.
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