Аршавин ответил, возникли ли у него сомнения в чемпионстве «Зенита» после игры с «Локо»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после игры 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча закончилась победой москвичей 3:1.

– То, что случилось в матче «Локо» – «Зенит», привело к сомнениям в том, что «Зенит» станет чемпионом?

– Будет не так легко, как до этого. «Краснодар» хорошо выступает, вышел на первое место.

– Но у команды нет человека, который за жест отъехал на три игры.

– Без Кордобы будет сложно, но один матч без него они уже прошли. В принципе, им надо обыграть ЦСКА без него, а в третьем матче не такой серьезный соперник.

– Получается, что за первое место будут бороться «Зенит» и «Краснодар».

– Думаю, да.

– А «Спартак»?

– «Спартак», думаю, у «Ахмата» сейчас не выиграет [прогноз был сделан по ходу этого матча при счете 0:0, в итоге команда из Грозного победила 2:1]. Просто их лихорадит.

«Зенит» опустился на второе место в РПЛ с 33 очками после 17 туров.

На первое место вернулся «Краснодар», у которого 35 очков.

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