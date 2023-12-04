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    • Аршавин ответил, возникли ли у него сомнения в чемпионстве «Зенита» после игры с «Локо»

    Аршавин ответил, возникли ли у него сомнения в чемпионстве «Зенита» после игры с «Локо»

    Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после игры 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча закончилась победой москвичей 3:1.

    – То, что случилось в матче «Локо» – «Зенит», привело к сомнениям в том, что «Зенит» станет чемпионом?

    – Будет не так легко, как до этого. «Краснодар» хорошо выступает, вышел на первое место.

    – Но у команды нет человека, который за жест отъехал на три игры.

    – Без Кордобы будет сложно, но один матч без него они уже прошли. В принципе, им надо обыграть ЦСКА без него, а в третьем матче не такой серьезный соперник.

    – Получается, что за первое место будут бороться «Зенит» и «Краснодар».

    – Думаю, да.

    – А «Спартак»?

    «Спартак», думаю, у «Ахмата» сейчас не выиграет [прогноз был сделан по ходу этого матча при счете 0:0, в итоге команда из Грозного победила 2:1]. Просто их лихорадит.

    • «Зенит» опустился на второе место в РПЛ с 33 очками после 17 туров.
    • На первое место вернулся «Краснодар», у которого 35 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 13:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 8 часов назад

      Неее, помойные станут шемьпиньонами при любом раскладе, ну все уже оплачено, так что не стройте илюзий помойные шемьпиньоны

      0
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      Рейтинг: +22

      Валерий39 9 часов назад

      Мнение Аршавина не интересно. Совсем

      0
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      Рейтинг: +4371

      Kollljan 10 часов назад

      Шансы у Зенита на чемпионство не большие. Если Зимой уйдут бразильцы, то шансы будут равны нулю.

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      Рейтинг: +1480

      Toomans > Kollljan 5 часов назад

      Пока не будем, до зимы))Зима покажет, кто где ср...играл, простите)

      0
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      Рейтинг: +1480

      Toomans 11 часов назад

      Буду надеяться, что Зениту хватит запаса прочности переломить сложившуюся тенденцию. Лично для меня, как для болельщика, не очень здорово наблюдать, как твоя команда обыгрывает большинство из турнирной таблицы, а сильным клубам влетает, причем еще и дома (Динамо, Локомотив). Не такой победы хочется.

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      Рейтинг: +1596

      srg38 > Toomans 11 часов назад

      Адекватный комментарий
      Жаль Локо не навяжет борьбу
      Судя по всему

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      Рейтинг: +5439

      Spirit_78 > srg38 8 часов назад

      После зимы вообще непонятно, что будет.

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      Рейтинг: +1480

      Toomans > Spirit_78 5 часов назад

      Тут да. Клаудиньо совсем устал. ДУмаю, также, как и Вендел. Но последний, когда захочет, может реально показать игру, а вот "волосатик" совсем захандрил. Я бы вообще переключился на рынок восточной Европы. Бразильцы это больше про Португалию, Испанию, Италию, мне кажется. Плюс ко всему, нынешняя ситуация с отсутствием еврокубков роляет, как говорится...

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      Рейтинг: +1480

      Toomans > srg38 5 часов назад

      Галактионову нужно дать поработать. Очень радует количество россиян на поле. Правда, нужно прикупить пару игроков уровня Крыховяка, чтобы можно было вязать ими центр поля и в целом делать игру команды цельной.

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      Рейтинг: +6001

      ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Тем слаще для Зенита будет победа в чемпионате. Не в лёгкую как было всегда, а в упорной борьбе Зенит возьмёт золото. А хряки как всегда будут хрюкать и завидывать из промежности 6 - 10 места. Гыгыгы

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