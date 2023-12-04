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    • «Торино» хочет арендовать Миранчука, «Аталанта» настаивает на продаже

    «Торино» хочет арендовать Миранчука, «Аталанта» настаивает на продаже

    «Торино» планирует арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в январе. Хавбека хочет видеть в команде главный тренер туринцев Иван Юрич.

    Однако «Аталанта» хочет окончательно решить вопрос с будущим 28-летнего игрока и готова его продать. В то же время президент «Торино» Урбано Каиро предпочитает действовать осторожно и может не согласиться на трансфер.

    4 декабря команды сыграют между собой в Турине в матче 14-го тура Серии A. Игра начнется в 22:45 мск.

    • Встреча команд может стать дополнительным стимулом для обсуждения сделки.
    • В текущем сезоне Миранчук принял участие в семи матчах «Аталанты».

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    Источник: TuttoAtalanta.com

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