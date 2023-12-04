Мостовой отреагировал на красную карточку Абаскаля за «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об удалении Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом».

«Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет.

Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», – сказал Мостовой.

В 1-м тайме игрок грозненцев Бернард Бериша эмоционально отпраздновал гол в ворота «Спартака», прыгнув прямыми ногами в Абаскаля.

Тренер «Спартака» в ответ толкнул футболиста, за что получил красную карточку.

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