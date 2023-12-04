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    • Мостовой отреагировал на красную карточку Абаскаля за «Спартак»

    Мостовой отреагировал на красную карточку Абаскаля за «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об удалении Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом».

    «Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет.

    Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», – сказал Мостовой.

    • В 1-м тайме игрок грозненцев Бернард Бериша эмоционально отпраздновал гол в ворота «Спартака», прыгнув прямыми ногами в Абаскаля.
    • Тренер «Спартака» в ответ толкнул футболиста, за что получил красную карточку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +20811

      NewLife 3 минуты назад

      Завел свою шарманку))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Валя Ромашина 1 час назад

      Мостовой подлизал ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      Цугундeр 2 часа назад

      Жутко представить что будет , когда этот "демосфен " получит лицензию. Если он уже сейчас срётся в "Пятёрочке" ,обвиняя кассиршу в том ,что она "не играла в футбол".

      2
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      Рейтинг: +797

      dim29 2 часа назад

      Тимоти -это я Вам написал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +797

      dim29 2 часа назад

      А Вас на адекватность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      TIMOTHY 3 часа назад

      Испанца на допинг проверять надо постоянно! Он же ненормальный

      1
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      Рейтинг: +484

      Александр.Т. 4 часа назад

      Какой же он постоянно бред несёт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +69461

      portero 9 часов назад

      Мостовой уверен, что ему место освободят....

      1
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