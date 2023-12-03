Дзюба прокомментировал победу «Локо» над «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

«Всех с победой! Безумно рад! Горжусь нашими парнями! Горжусь нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать в такую непростую погоду. Сегодня все были одной КОМАНДОЙ. Спасибо всем, кто за «Локомотив». Спасибо тем, кто рядом! Едем дальше», – написал Дзюба в соцсети.

Дзюба сделал голевой пас на Наира Тикнизяна.

Артем был в «Зените» в 2015-2022 годах.

«Зенит» после поражения утратил лидерство в РПЛ.

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