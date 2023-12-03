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    Дзюба прокомментировал победу «Локо» над «Зенитом»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

    «Всех с победой! Безумно рад! Горжусь нашими парнями! Горжусь нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать в такую непростую погоду. Сегодня все были одной КОМАНДОЙ. Спасибо всем, кто за «Локомотив». Спасибо тем, кто рядом! Едем дальше», – написал Дзюба в соцсети.

    • Дзюба сделал голевой пас на Наира Тикнизяна.
    • Артем был в «Зените» в 2015-2022 годах.
    • «Зенит» после поражения утратил лидерство в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 22:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Виктор-Лившиц-vkontakte 3 часа назад

      Кирдык Зениту. Просто южные эмигранты не способны по русской зиме в футбол играть.

      0
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      Рейтинг: +347

      WILDLING_HRUNDEL 11 часов назад

      Норм! Молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6998

      Антибиотик 12 часов назад

      Спасибо, Артем!

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