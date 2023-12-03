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Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» от «Локо»

3 декабря 2023, 20:10
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался после матча «Локомотива» с «Зенитом».

Петербургская команда уступила со счетом 1:3 и потеряла лидерство в РПЛ. Отставание от «Краснодара» – два очка.

«Победа «Локомотива» назревала, ведь по организации игры команда хороша. Несмотря на трудности, было видно, что команда растет и в таких плохих погодных условиях показала хороший футбол. Эта победа абсолютно по делу!

«Зенит» в стране без мяса и укротил коней? Меньше слов – больше дела! Вот это девиз «Локомотива» и московского футбола!» – сказал Губерниев.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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Ziklop
1701626107
помню как Губа заливал что он фан Спартака, теперь в фана Локо переобулся.
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paracetamol
1701626332
Губошлепову лучше заткнуться!
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Кронштадт65
1701628081
А Вы заметили - губа противопоставляет ЗЕНИТ и МОСКОВСКИЙ футбол, что это , оговорочка по фрейду
Ответить
Бриг
1701634771
При чем здесь: "...в стране без мяса и укротил коней? " Где кони, где мясо и где Губерниев с Локо?
Ответить
Виторио
1701685590
Победили, конечно, лихо. На кураже. Но латиносы просто с русской зимой не в ладах.
Ответить
Бобссон
1701687758
Ну куда уж без губошлепа. Он и в футболе оказывается спец.
Ответить
Бобссон
1701687875
У Зенита соперник один, это он сам. Что вчера и подтвердилось. Так безвольно играть нельзя.
Ответить
anton-ivanov-google
1701718312
Сделаем дело обязательно...сделаем этот москванский футболек))))
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