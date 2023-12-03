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    Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» от «Локо»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался после матча «Локомотива» с «Зенитом».

    Петербургская команда уступила со счетом 1:3 и потеряла лидерство в РПЛ. Отставание от «Краснодара» – два очка.

    «Победа «Локомотива» назревала, ведь по организации игры команда хороша. Несмотря на трудности, было видно, что команда растет и в таких плохих погодных условиях показала хороший футбол. Эта победа абсолютно по делу!

    «Зенит» в стране без мяса и укротил коней? Меньше слов – больше дела! Вот это девиз «Локомотива» и московского футбола!» – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    03.12.2023 20:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2346

      Бриг 10 часов назад

      При чем здесь: "...в стране без мяса и укротил коней? "
      Где кони, где мясо и где Губерниев с Локо?

      0
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      Рейтинг: +2846

      serglider > Бриг 4 часа назад

      Что вы собственно ожидали от сегодняшнего голоса российского биатлона, со спортивным прошлым гребца на любительском уровне?

      0
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      Рейтинг: +1916

      Кронштадт65 12 часов назад

      А Вы заметили - губа противопоставляет ЗЕНИТ и МОСКОВСКИЙ футбол, что это , оговорочка по фрейду

      1
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      Рейтинг: +69461

      portero > Кронштадт65 12 часов назад

      Отрабатывает гонорар, шлюха та ещё...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19646

      paracetamol 13 часов назад

      Губошлепову лучше заткнуться!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5697

      Ziklop 13 часов назад

      помню как Губа заливал что он фан Спартака, теперь в фана Локо переобулся.

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      Рейтинг: +825

      RUSARM > Ziklop 10 часов назад

      Он фан бабла!! Короче-простиутка!!

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