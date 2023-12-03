Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» от «Локо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался после матча «Локомотива» с «Зенитом».

Петербургская команда уступила со счетом 1:3 и потеряла лидерство в РПЛ. Отставание от «Краснодара» – два очка.

«Победа «Локомотива» назревала, ведь по организации игры команда хороша. Несмотря на трудности, было видно, что команда растет и в таких плохих погодных условиях показала хороший футбол. Эта победа абсолютно по делу!

«Зенит» в стране без мяса и укротил коней? Меньше слов – больше дела! Вот это девиз «Локомотива» и московского футбола!» – сказал Губерниев.

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