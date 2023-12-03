Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Оренбурга», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Тормена, Волков, Черников, Баньяц, Олусегун, Батчи, Сперцян, Кокшаров.
Главный тренер: Владимир Ивич
«Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Перес, Сиваков, Сидоров, Капленко, Башич, Вера, Оганесян, Мансилья, Воробьев.
Главный тренер: Давид Деограсия
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»