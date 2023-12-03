Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Оренбурга», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Баши, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Дэвид.
Главный тренер: Владимир Ивич
«Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Перес, Гойкович, Сидоров, Капленко, Мансилья, Вера, Башич, Воробьев, Марин.
Главный тренер: Давид Деограсия
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».