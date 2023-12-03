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    • «Краснодар» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Краснодар» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Оренбурга», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Баши, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Дэвид.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Перес, Гойкович, Сидоров, Капленко, Мансилья, Вера, Башич, Воробьев, Марин.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург»

    Краснодар-Оренбург смотреть онлайн 3 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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