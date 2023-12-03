Гайич объяснил, чего не хватало ЦСКА в некоторых матчах сезона

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, над чем команда сейчас усиленно работает.

«В нескольких играх мы пропустили голы уже на последних минутах встречи, как это было в недавней игре с «Факелом». Я не знаю, почему так происходило… Иногда такое случается. Ты не всегда можешь победить, и в данном случае хорошо, что команда не проигрывает. Но болельщики не должны думать, что мы оправдываемся, мы, футболисты, сами недовольны этим. У нас в некоторых встречах не хватало, что называется, «инстинкта убийцы». Когда ведeшь в один мяч, надо стараться забить второй, чтобы снять все вопросы о победителе.

Этот «инстинкт убийцы» можно приобрести на тренировках? Уверен, что да, и мы активно над этим работаем. Думаю, и наши соперники также над этим работают, так что просто не будет. Возвращаясь к теме ничьих: порой удача покидала нас, а иногда мы сами допускали грубые ошибки. Но у нас сильные игроки и большое пространство для прогресса. Во второй части сезона после перерыва мы можем прибавить и выступить ещe лучше», – сказал Гайич.