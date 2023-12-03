В воскресенье, 3 декабря, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится в рамках 14 тура АПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

После 13 туров «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе команды 29 очков. Команда выиграла 9 матчей, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. «Манчестер Сити» забил 33 гола и пропустил 13 мячей.

«Тоттенхэм»

После 13 туров «Тоттенхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе команды 26 очков. Команда выиграла 8 матчей, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Тоттенхэм» забил 25 голов и пропустил 17 мячей.

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»

На наш взгляд, «Манчестер Сити» фаворит этого матча. Лондонцы, скорее всего, проиграют эту встречу. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.31) и Тотал Больше 2.5 (1.33).