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    • «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 14 тура АПЛ, 3 декабря

    «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 14 тура АПЛ, 3 декабря

    В воскресенье, 3 декабря, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится в рамках 14 тура АПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    После 13 туров «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе команды 29 очков. Команда выиграла 9 матчей, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. «Манчестер Сити» забил 33 гола и пропустил 13 мячей.

    «Тоттенхэм»

    После 13 туров «Тоттенхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе команды 26 очков. Команда выиграла 8 матчей, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Тоттенхэм» забил 25 голов и пропустил 17 мячей.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 05.02.2023 «Тоттенхэм» – «Ман Сити» 1:0;
    • 19.01.2023 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» 4:2;
    • 19.02.2022 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» 2:3;
    • 15.08.2021 «Тоттенхэм» – «Ман Сити» 1:0;
    • 25.04.2021 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» 1:0.

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»

    На наш взгляд, «Манчестер Сити» фаворит этого матча. Лондонцы, скорее всего, проиграют эту встречу. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.31) и Тотал Больше 2.5 (1.33).

    Источник: Бомбардир

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