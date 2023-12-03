Тедеско оценил жребий Евро-2024 для Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско оценил группу своей команды на Евро-2024.

Бельгийцы сыграют в квартете с Румынией, Словакией и победителем отборочного пути (Украина/Босния и Герцеговина/Израиль/Исландия).

«Мечтать не стоит. Нужно принимать вещи такими, какими они есть. Работа только стартует.

Мы можем быть фаворитами группы на бумаге, но в футбол играют на поле», – сказал Тедеско.