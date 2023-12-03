Тедеско оценил жребий Евро-2024 для Бельгии

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Футбол Индонезия 11:00
Персикабо - Бхаянгкара
Первый Тайм Персикабо Забьет Да
Кф 2,07
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско оценил группу своей команды на Евро-2024.
- Бельгийцы сыграют в квартете с Румынией, Словакией и победителем отборочного пути (Украина/Босния и Герцеговина/Израиль/Исландия).
«Мечтать не стоит. Нужно принимать вещи такими, какими они есть. Работа только стартует.
Мы можем быть фаворитами группы на бумаге, но в футбол играют на поле», – сказал Тедеско.
- Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- Тедеско в 2019-2021 годах тренировал «Спартак».