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    Тедеско оценил жребий Евро-2024 для Бельгии

    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско оценил группу своей команды на Евро-2024.

    • Бельгийцы сыграют в квартете с Румынией, Словакией и победителем отборочного пути (Украина/Босния и Герцеговина/Израиль/Исландия).

    «Мечтать не стоит. Нужно принимать вещи такими, какими они есть. Работа только стартует.

    Мы можем быть фаворитами группы на бумаге, но в футбол играют на поле», – сказал Тедеско.

    • Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • Тедеско в 2019-2021 годах тренировал «Спартак».

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    Источник: Footnews.be

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      hdidjenrb 4 часа назад

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