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    • Агент Дивеева: «В отсутствие Игоря статистика ЦСКА ухудшилась»

    Агент Дивеева: «В отсутствие Игоря статистика ЦСКА ухудшилась»

    Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении игрока.

    «Что по восстановлению у Дивеева? Всe по-прежнему. Игорь активно готовится к весенней части.

    ЦСКА пропускает практически в каждом матче, это из-за потери Дивеева? Если я скажу нет, то это будет не совсем точно, поскольку с отсутствием Дивеева статистика немного ухудшилась, но в то же время утверждать, что именно это является причиной, тоже на сто процентов нельзя. Но против фактов не попрeшь, видимо, отсутствие Игоря всe равно сказывается», – сказал Еремин.

    • Защитник вернется на поле в феврале.
    • Футболист стоит 7,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне РПЛ Дивеев не провел ни матча.

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    Источник: Metaratings

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    02.12.2023 17:56
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