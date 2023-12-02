Агент Дивеева: «В отсутствие Игоря статистика ЦСКА ухудшилась»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении игрока.

«Что по восстановлению у Дивеева? Всe по-прежнему. Игорь активно готовится к весенней части.

ЦСКА пропускает практически в каждом матче, это из-за потери Дивеева? Если я скажу нет, то это будет не совсем точно, поскольку с отсутствием Дивеева статистика немного ухудшилась, но в то же время утверждать, что именно это является причиной, тоже на сто процентов нельзя. Но против фактов не попрeшь, видимо, отсутствие Игоря всe равно сказывается», – сказал Еремин.