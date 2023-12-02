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    • Комментарий «Пари НН» о возможном подкупе судьи матча с «Уралом»

    Комментарий «Пари НН» о возможном подкупе судьи матча с «Уралом»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на скандал, разгорающийся перед игрой 17-го тура РПЛ с «Уралом».

    • Матч в Нижнем Новгороде начнется в 19:30 по московскому времени.
    • В преддверии встречи букмекеры стали понижать коэффициенты на победу «Урала».
    • Судью Евгения Турбина подозревают в получении взятки в размере 5 миллионов рублей.

    – Матч ещe не начался, а уже все всякое пишут. Мы готовимся к игре, не читаем, что пишут, готовимся встречать команду. Любые торпедирующие истории неприятны.

    – Из вашего окружения не доносилась такая информация?

    – Нет, мы не сторонники такого подхода, это точно. Мы не занимаемся такой историей, категорически нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2023 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +577

      Vratarь 21 час назад

      В Нижнем холодно - вот и подогревают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      KPCC-SPB > Vratarь 21 час назад

      братский подогрев

      2
      Ответить
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