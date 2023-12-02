Комментарий «Пари НН» о возможном подкупе судьи матча с «Уралом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на скандал, разгорающийся перед игрой 17-го тура РПЛ с «Уралом».

Матч в Нижнем Новгороде начнется в 19:30 по московскому времени.

В преддверии встречи букмекеры стали понижать коэффициенты на победу «Урала».

Судью Евгения Турбина подозревают в получении взятки в размере 5 миллионов рублей.

– Матч ещe не начался, а уже все всякое пишут. Мы готовимся к игре, не читаем, что пишут, готовимся встречать команду. Любые торпедирующие истории неприятны.

– Из вашего окружения не доносилась такая информация?

– Нет, мы не сторонники такого подхода, это точно. Мы не занимаемся такой историей, категорически нет.