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    • Член совета директоров «Динамо»: «Мы не чувствуем давления от слов Аршавина»

    Член совета директоров «Динамо»: «Мы не чувствуем давления от слов Аршавина»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал высказывания Андрея Аршавина.

    Зенитовец ранее говорил, что петербургский клуб может подписать кого-то из динамовских футболистов.

    «В случае с Андреем Сергеевичем мы не до конца понимаем, от кого это исходит – от комментатора «Матч ТВ» или от заместителя гендиректора «Зенита».

    Что касается наших высказываний, то у каждого клуба есть этическая грань допустимого. А давления мы не чувствуем. То давление, которое ощущаем, переживая во время матчей команды, не сопоставимо с комментариями в прессе», – сказал Гафин.

    • Аршавин – член правления «Зенита», заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию.
    • Сейчас Андрей учится на тренера, он стажировался у Марцела Лички в «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.12.2023 14:28
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