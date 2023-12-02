Член совета директоров «Динамо»: «Мы не чувствуем давления от слов Аршавина»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал высказывания Андрея Аршавина.

Зенитовец ранее говорил, что петербургский клуб может подписать кого-то из динамовских футболистов.

«В случае с Андреем Сергеевичем мы не до конца понимаем, от кого это исходит – от комментатора «Матч ТВ» или от заместителя гендиректора «Зенита».

Что касается наших высказываний, то у каждого клуба есть этическая грань допустимого. А давления мы не чувствуем. То давление, которое ощущаем, переживая во время матчей команды, не сопоставимо с комментариями в прессе», – сказал Гафин.