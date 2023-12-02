Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» и «Балтика», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Балтика»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Балтика»