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    Семак высказался о будущем Кругового в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что защитник его команды Данил Круговой продлит контракт с клубом.

    – Данил Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Вы намерены удержать его в клубе, предложить лучшие условия, чтобы он остался, или готовы к тому, что он может покинуть команду, если условия его нового контракта не устроят?

    – По поводу Данила Кругового и любого другого игрока: главное – желание футболиста играть в «Зените». Это первое. Второе, естественно, нужно находить консенсус с клубом. У клуба есть одно понимание, что он может предложить тому или иному игроку, а у футболиста и, возможно, его агента другие требования. Если они не совпадают, значит, контракт не подписывают, если пожелания совпадают, значит, контракт подписывается. Как будет, посмотрим. Для нас, конечно, важно, чтобы Данил остался. Если не останется, придет другой футболист. Это касается любого игрока или тренера, это нормальная ситуация в футболе.

    • В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 16 матчах сделал 2 результативные передачи.
    • Контракт 25-летнего защитника с петербуржцами действует до конца июня 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2023 13:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      Empers100--google 19 часов назад

      Зачем он нужен Зениту? Ну да, старается, но стараться мало - нужен ещё и класс. А класса у Кругового нет от слова вообще.

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      Рейтинг: +69367

      portero 1 декабря, 14:28

      Тренера Зениту надо было нормального, а у них мафия бывших игроков, типо тренеры, из больше чем игроков, зачем???? Отмыв наверное на откатах со знакомыми товарищами....

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