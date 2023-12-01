Семак высказался о будущем Кругового в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что защитник его команды Данил Круговой продлит контракт с клубом.

– Данил Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Вы намерены удержать его в клубе, предложить лучшие условия, чтобы он остался, или готовы к тому, что он может покинуть команду, если условия его нового контракта не устроят?

– По поводу Данила Кругового и любого другого игрока: главное – желание футболиста играть в «Зените». Это первое. Второе, естественно, нужно находить консенсус с клубом. У клуба есть одно понимание, что он может предложить тому или иному игроку, а у футболиста и, возможно, его агента другие требования. Если они не совпадают, значит, контракт не подписывают, если пожелания совпадают, значит, контракт подписывается. Как будет, посмотрим. Для нас, конечно, важно, чтобы Данил остался. Если не останется, придет другой футболист. Это касается любого игрока или тренера, это нормальная ситуация в футболе.