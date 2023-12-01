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    Аршавин оценил выступления Оздоева за ПАОК

    Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник Магомед Оздоев находится на своем месте в ПАОКе.

    «Вообще у нас не показывают чемпионат Греции, а матчи Лиги конференций мы видим фрагментарно, но Магомед нашел свою команду. Это все, что слышится об его игре и игре ПАОКа. Он находится как раз на своем месте», – сказал Аршавин.

    • 30 ноября ПАОК провел выездной матч с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:2) в 5-м туре Лиги конференций, Оздоев сыграл в нем 79 минут.
    • Россиянин принял участие в 20 матчах греческого клуба в нынешнем сезоне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2023 08:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jdufkdkd 1 декабря, 10:23

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