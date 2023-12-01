Аршавин оценил выступления Оздоева за ПАОК

Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник Магомед Оздоев находится на своем месте в ПАОКе.

«Вообще у нас не показывают чемпионат Греции, а матчи Лиги конференций мы видим фрагментарно, но Магомед нашел свою команду. Это все, что слышится об его игре и игре ПАОКа. Он находится как раз на своем месте», – сказал Аршавин.