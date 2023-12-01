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Аршавин оценил выступления Оздоева за ПАОК

1 декабря 2023, 08:23
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Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник Магомед Оздоев находится на своем месте в ПАОКе.

«Вообще у нас не показывают чемпионат Греции, а матчи Лиги конференций мы видим фрагментарно, но Магомед нашел свою команду. Это все, что слышится об его игре и игре ПАОКа. Он находится как раз на своем месте», – сказал Аршавин.

  • 30 ноября ПАОК провел выездной матч с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:2) в 5-м туре Лиги конференций, Оздоев сыграл в нем 79 минут.
  • Россиянин принял участие в 20 матчах греческого клуба в нынешнем сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига конференций Греция. Суперлига ПАОК Айнтрахт Аршавин Андрей Оздоев Магомед
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