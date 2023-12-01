«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в матче 17-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 3 декабря.
- Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Краснодар» – «Оренбург»
- победа «Краснодара» – 1.64
- ничья – 4.61
- победа «Оренбурга» – 5.39
Источник: Бомбардир