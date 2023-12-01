Экс-президент украинского клуба хочет стать владельцем «Торпедо»

У «Торпедо» может в скором времени смениться владелец.
В покупке московского клуба заинтересован бизнесмен Леонид Соболев.
Он готов сразу инвестировать в «Торпедо» 2,5 миллиарда рублей и назначить Олега Кононова на пост главного тренера команды.
- Ранее Соболев был президентом полтавской «Ворсклы».
- Сейчас он занимается строительным бизнесом в Подмосковье.
- Более 75% акций «Торпедо» сейчас принадлежит концерну «Россиум» миллиардера Романа Авдеева.
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Источник: Metaratings