Экс-президент украинского клуба хочет стать владельцем «Торпедо»

У «Торпедо» может в скором времени смениться владелец.

В покупке московского клуба заинтересован бизнесмен Леонид Соболев.

Он готов сразу инвестировать в «Торпедо» 2,5 миллиарда рублей и назначить Олега Кононова на пост главного тренера команды.

Ранее Соболев был президентом полтавской «Ворсклы».

Сейчас он занимается строительным бизнесом в Подмосковье.

Более 75% акций «Торпедо» сейчас принадлежит концерну «Россиум» миллиардера Романа Авдеева.

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