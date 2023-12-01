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    • Экс-президент украинского клуба хочет стать владельцем «Торпедо»

    Экс-президент украинского клуба хочет стать владельцем «Торпедо»

    У «Торпедо» может в скором времени смениться владелец.

    В покупке московского клуба заинтересован бизнесмен Леонид Соболев.

    Он готов сразу инвестировать в «Торпедо» 2,5 миллиарда рублей и назначить Олега Кононова на пост главного тренера команды.

    • Ранее Соболев был президентом полтавской «Ворсклы».
    • Сейчас он занимается строительным бизнесом в Подмосковье.
    • Более 75% акций «Торпедо» сейчас принадлежит концерну «Россиум» миллиардера Романа Авдеева.

    Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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    Источник: Metaratings

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    01.12.2023 00:34
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 1 декабря, 10:38

      Сколько горя пирежил знаменитый клуб, а сколько еще предстоит, вот навалилось и пропал клуб, а ведь как когда то гремел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Владимир-Филиппов-vkontak > Suvorov71 19 часов назад

      "ПИрежил"? Это что за новое слово такое?

      0
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