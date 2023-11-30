Тикнизян рассказал, когда познакомился с ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопросы об отношениях с Яной Ромашкиной.

Футболист женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.

Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.

От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

– За вашими отношениями в СМИ и соцсетях следят тысячи людей. Многие удивлялись, как быстро всe у вас произошло. Как начались ваши отношения?

– Мне неизвестно, что за нами следят тысячи людей (смеeтся). С Яной мы познакомились в апреле, поженились вот недавно.

Для кого-то быстро, а для меня это своевременно, когда вы в осознанном возрасте понимаете, что друг с другом хорошо и вы друг друга дополняете и делаете лучше.

Меня Яна точно делает лучше как человека. Я ей очень благодарен, она меня сильно поддерживает, присутствует на матчах «Локомотива», часто приезжает в Армению на домашние матчи сборной.

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