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    • Тикнизян рассказал, когда познакомился с ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной

    Тикнизян рассказал, когда познакомился с ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопросы об отношениях с Яной Ромашкиной.

    • Футболист женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

    – За вашими отношениями в СМИ и соцсетях следят тысячи людей. Многие удивлялись, как быстро всe у вас произошло. Как начались ваши отношения?

    – Мне неизвестно, что за нами следят тысячи людей (смеeтся). С Яной мы познакомились в апреле, поженились вот недавно.

    Для кого-то быстро, а для меня это своевременно, когда вы в осознанном возрасте понимаете, что друг с другом хорошо и вы друг друга дополняете и делаете лучше.

    Меня Яна точно делает лучше как человека. Я ей очень благодарен, она меня сильно поддерживает, присутствует на матчах «Локомотива», часто приезжает в Армению на домашние матчи сборной.

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    Источник: Metaratings

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