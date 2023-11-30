Кержаков назвал футболиста «Краснодара», способного войти в число лучших в России

Александр Кержаков высоко отозвался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

Они вместе работали в «Томи».

Хавбек в ноябре дебютировал за сборную России и забил в первом же матче.

21-летний Кривцов в «Краснодаре» с августа 2021-го. Его статистика: 69 матчей, 11 голов, 4 ассиста.

«Когда Никита пришел на просмотр в «Томь», я сразу заметил его уникальные движения и сказал: «Он остается» еще до первой тренировки.

Не вижу у других игроков такого желания играть нестандартно. Например, отдать диагональную передачу внешней стороной стопы со своей половины поля на ходу партнеру.

Если Кривцов избежит травм, то может стать одним из лучших футболистов России», – сказал Кержаков.