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    Бессмертный: «Не рассматриваю «Зенит» даже за мешок денег»

    Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный назвал слухами информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

    «Интерес от «Зенита»? Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Нет ничего серьезного.

    Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал все и делает дальше», – сказал Бессмертный.

    • Бессмертный провел за «Динамо» в этом году 9 матчей и забил 1 гол.
    • Защитник выступает за первую команду московского клуба с нынешнего сезона.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20786

      ilichkadr 28 минут назад

      Молодой, зелёный, глупый...........даже своим землякам не нужен, поэтому к мусорам подался.

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      Рейтинг: +32043

      JTherry 35 минут назад

      не зарекайся, мусорок, куда тебе скажет твой агент, туда и пойдёшь...) а пока ты - никто, и звать тебя - никак...

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