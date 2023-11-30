Бессмертный: «Не рассматриваю «Зенит» даже за мешок денег»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный назвал слухами информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».
«Интерес от «Зенита»? Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Нет ничего серьезного.
Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал все и делает дальше», – сказал Бессмертный.
- Бессмертный провел за «Динамо» в этом году 9 матчей и забил 1 гол.
- Защитник выступает за первую команду московского клуба с нынешнего сезона.
Источник: Sport24