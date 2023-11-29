Аршавин оформляет московскую прописку

Бывший зенитовец Андрей Аршавин вскоре получит московскую регистрацию. Это необходимо для стажировки в «Динамо».
«Пока мы ему оформляем московскую прописку. Следующий этап – стажировка.
Какие сроки стажировки? С учeтом того, что это не первая заявка, будем смотреть. Но, наверное, ему так у нас нравится. Видимо, долгосрочная», – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
- Это будет 2-я стажировка Аршавина в «Динамо».
- Он учится на тренерскую лицензию.
- Аршавин выступал в России за «Зенит» и «Кубань».
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Источник: Sport24