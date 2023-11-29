Аршавин оформляет московскую прописку

Бывший зенитовец Андрей Аршавин вскоре получит московскую регистрацию. Это необходимо для стажировки в «Динамо».

«Пока мы ему оформляем московскую прописку. Следующий этап – стажировка.

Какие сроки стажировки? С учeтом того, что это не первая заявка, будем смотреть. Но, наверное, ему так у нас нравится. Видимо, долгосрочная», – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Это будет 2-я стажировка Аршавина в «Динамо».

Он учится на тренерскую лицензию.

Аршавин выступал в России за «Зенит» и «Кубань».

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