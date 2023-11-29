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    • «Реал Сосьедад» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    «Реал Сосьедад» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Зальцбурга», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Одриосола, Элустондо, Тирни, Ле Норман, Субименди, Туррьентес, Мендес, Мугуруза, Захарян, Умар.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    «Зальцбург»: Шлагер, Пентковский, Ульмер, Павлович, Дедич, Сучич, Бидструп, Глух, Аманква, Конате, Шимич.

    Главный тренер: Герхард Штрубер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Зальцбург»

    Реал Сосьедад-Зальцбург смотреть онлайн 29 ноября

    Источник: «Бомбардир»

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