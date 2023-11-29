Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Зальцбурга», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Реал Сосьедад»: Алекс, Одриосола, Элустондо, Тирни, Ле Норман, Субименди, Туррьентес, Мендес, Мугуруза, Захарян, Умар.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
«Зальцбург»: Шлагер, Пентковский, Ульмер, Павлович, Дедич, Сучич, Бидструп, Глух, Аманква, Конате, Шимич.
Главный тренер: Герхард Штрубер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Зальцбург»
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»