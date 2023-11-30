Аршавин прокомментировал появление Захаряна в стартовом составе «Сосьедада» в ЛЧ

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну нужно стараться использовать свои шансы, когда он будет появляться в составе испанского клуба. Хавбек впервые в текущем розыгрыше Лиги чемпионов вышел на поле в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна и провел полный матч с «Ред Булл Зальцбург».

«Мы должны быть довольны, что один из самых талантливых игроков сыграл сегодня, – это раз. Во‑вторых, я думаю, тренер «Реал Сосьедад» делает больше выводов по Арсену, чаще видит его на тренировках, видит прогресс или регресс. С другой стороны, Тчуамени брали за 100 миллионов – он сидел в запасе. Родриго в «Реале» сидел в запасе, стал играть с Винисиусом только в этом сезоне.

Не надо бросать весла, я бы так сказал, грубовато немножко, но по‑футбольному звучит. Все будет зависеть от него [Арсена], «Реал Сосьедад» хорошая команда и играет классно. На позиции Захаряна играет испанец с тяжело произносимой фамилией, выглядит шикарно.

Пока Арсен должен использовать то, что ему будут давать, стараться проявить характер. Если будет использовать свой талант, то рано или поздно займет свое место в этой команде, – сказал Аршавин.

Игра 5-го тура группового этапа завершилась нулевой ничьей.

Захарян провел второй матч в Лиге чемпионов за «Реал Сосьедад»

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