Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Наполи», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:45 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Реал»: Лунин, Алаба, Начо, Васкес, Гарсия, Беллингем, Кроос, Вальверде, Себальос, Родриго, Диас.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Наполи»