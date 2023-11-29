Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Реал» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    «Реал» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Наполи», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:45 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Алаба, Начо, Васкес, Гарсия, Беллингем, Кроос, Вальверде, Себальос, Родриго, Диас.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

    Главный тренер: Вальтер Мадзарри

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал»«Наполи»

    Реал Мадрид-Наполи смотреть онлайн 29 ноября

    Новости по теме
    Модрич не сыграет с «Наполи»: известна причина
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+