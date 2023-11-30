Лига чемпионов. «Реал» победил «Наполи» (4:2) и идет без потерь

«Реал» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов победил дома «Наполи». У Джуда Беллингема 1+1.

У «Наполи» забил Джованни Симеоне.

Мадридцы идут в группе без потерь. «Наполи» в последнем туре сыграет с «Брагой».

Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

Реал (Испания) – Наполи (Италия) – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Симеоне, 9; 1:1 – Родриго, 11; 2:1 – Беллингем, 22; 2:2 – Ангисса, 47; 3:2 – Пас, 84; 4:2 – Хоселу, 90+4.

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