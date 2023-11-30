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    • Лига чемпионов. «Реал» победил «Наполи» (4:2) и идет без потерь

    Лига чемпионов. «Реал» победил «Наполи» (4:2) и идет без потерь

    «Реал» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов победил дома «Наполи». У Джуда Беллингема 1+1.

    У «Наполи» забил Джованни Симеоне.

    Мадридцы идут в группе без потерь. «Наполи» в последнем туре сыграет с «Брагой».

    Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

    Реал (Испания) – Наполи (Италия) – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Симеоне, 9; 1:1 – Родриго, 11; 2:1 – Беллингем, 22; 2:2 – Ангисса, 47; 3:2 – Пас, 84; 4:2 – Хоселу, 90+4.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12722

      DeStar 1 час назад

      ну вот белингем прямо чет реально топ, это уже не везение или мотивация, 16 матчей 15 голоВ, да даже на стату пофиг .играет просто шикарно

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