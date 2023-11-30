Лига чемпионов. «Реал» победил «Наполи» (4:2) и идет без потерь

ну вот белингем прямо чет реально топ, это уже не везение или мотивация, 16 матчей 15 голоВ, да даже на стату пофиг .играет просто шикарно
«Реал» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов победил дома «Наполи». У Джуда Беллингема 1+1.
У «Наполи» забил Джованни Симеоне.
Мадридцы идут в группе без потерь. «Наполи» в последнем туре сыграет с «Брагой».
Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур
Реал (Испания) – Наполи (Италия) – 4:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Симеоне, 9; 1:1 – Родриго, 11; 2:1 – Беллингем, 22; 2:2 – Ангисса, 47; 3:2 – Пас, 84; 4:2 – Хоселу, 90+4.