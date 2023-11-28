Непомнящий прокомментировал увольнение Калешина из «Акрона»

Валерий Непомнящий высказался об отставке Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».
«Меня всегда смущает, как и почему работодателями принимаются такие решения.
Я считаю, что это увольнение несправедливо», – заявил Непомнящий.
- «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
- В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
- Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»