Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала Кубка России, в котором сыграют «Балтика» и «Локомотив». Игра состоится 28 ноября, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Балтика»: Джанаев, Жиров, Маляров, Гассама, Осипов, Кузьмин, Сото, Энрикес, Галоян, Радмановац, Аванесян.
Главный тренер: Сергей Игнашевич
«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.
Главный тренер: Михаил Галактионов
Источник: Бомбардир