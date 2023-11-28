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    Болельщики «ПСЖ» и «Ньюкасла» подрались в пабе

    Между болельщиками «ПСЖ» и «Ньюкасла» произошли столкновения перед матчем 5-м тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже.

    Сообщается, что ультрас парижан обнаружили паб, где собирались английские болельщики, после чего вспыхнул конфликт с использованием файеров и бросками стульев.

    В попытке предотвратить столкновения перед игрой полиция ранее заявляла, что пабы, предназначенные для выездных болельщиков, должны закрываться пораньше, чтобы снизить риск конфликтов.

    • Матч начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.
    • «ПСЖ» занимает второе место в группе с 6 очками после четырех матчей. «Ньюкасл» идет четвертым с 4 очками.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      zakaznob 11 минут назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +2261

      Айболид 37 минут назад

      Олдскул .

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