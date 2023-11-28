Болельщики «ПСЖ» и «Ньюкасла» подрались в пабе

Между болельщиками «ПСЖ» и «Ньюкасла» произошли столкновения перед матчем 5-м тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже.

Сообщается, что ультрас парижан обнаружили паб, где собирались английские болельщики, после чего вспыхнул конфликт с использованием файеров и бросками стульев.

В попытке предотвратить столкновения перед игрой полиция ранее заявляла, что пабы, предназначенные для выездных болельщиков, должны закрываться пораньше, чтобы снизить риск конфликтов.