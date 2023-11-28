Болельщики «ПСЖ» и «Ньюкасла» подрались в пабе

Между болельщиками «ПСЖ» и «Ньюкасла» произошли столкновения перед матчем 5-м тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже.
Сообщается, что ультрас парижан обнаружили паб, где собирались английские болельщики, после чего вспыхнул конфликт с использованием файеров и бросками стульев.
В попытке предотвратить столкновения перед игрой полиция ранее заявляла, что пабы, предназначенные для выездных болельщиков, должны закрываться пораньше, чтобы снизить риск конфликтов.
- Матч начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.
- «ПСЖ» занимает второе место в группе с 6 очками после четырех матчей. «Ньюкасл» идет четвертым с 4 очками.
Источник: Sport24