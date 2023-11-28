В РПЛ не исключили возможности переноса матча «Сочи» — «Крылья Советов»

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил, что встречу 17-го тура РПЛ «Сочи» – «Крылья Советов» могут перенести на весну из-за сильного шторма, который обрушился на Черноморское побережье России 26 ноября..

«Понятное дело, что мы следим за ситуацией, но решение будет приниматься совместно с РФС. Надо всегда помнить, что решение о переносе матча или отложении начала принимает главный судья. Наши взгляды туда обращены, но мне кажется, что сейчас немного рано делать выводы. Завтра или послезавтра ситуация будет понятней.

Как это может быть реализовано, если нельзя играть на территории Сириуса? К сожалению, кругами поменяться уже не получится, что было бы самым простым решением, поэтому есть резервные даты, на которые можно перенести этот матч в случае форс‑мажора. Вероятнее всего, эти резервные даты – весна», – сказал Фетисов.