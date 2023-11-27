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    Детский тренер Дзюбы высказался о драке Артема с Пиняевым

    Детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, Александр Шупляков, назвал выдуманной историю о драке 35-летнего форварда с 19-летним партнером по команде Сергеем Пиняевым.

    «История с Пиняевым выдуманная и неожиданная – клоунада какая-то. Не могу представить, что он мог подраться с подростком. У Артема есть дети, да и Сережа еще сам подросток, 2004 года рождения.

    Дзюба популярный, харизматичный, может поджечь и поджигает. На нем хотели просто хайпануть, сделать рекламу. Дзюба своими габаритами может кого-то толкнуть, но только на поле. Он всегда включается в нужный момент. У него такой стиль, об этом все знают. Не думаю, что это грязная история», – сказал Шупляков.

    • Сообщалось, что Пиняев и Дзюба подрались в раздевалке «Локомотива» после ничьей со «Спартаком» (1:1) в начале ноября.
    • Оба игрока эти предположения высмеяли, а их клуб выступил с опровержением этой информации.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7227

      Давид59 2 часа назад

      Чем больше будут опровергать, тем яснее становится, что что-то было. Все уже давно забыли, так он опять про это.

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