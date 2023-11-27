Детский тренер Дзюбы высказался о драке Артема с Пиняевым

Детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, Александр Шупляков, назвал выдуманной историю о драке 35-летнего форварда с 19-летним партнером по команде Сергеем Пиняевым.

«История с Пиняевым выдуманная и неожиданная – клоунада какая-то. Не могу представить, что он мог подраться с подростком. У Артема есть дети, да и Сережа еще сам подросток, 2004 года рождения.

Дзюба популярный, харизматичный, может поджечь и поджигает. На нем хотели просто хайпануть, сделать рекламу. Дзюба своими габаритами может кого-то толкнуть, но только на поле. Он всегда включается в нужный момент. У него такой стиль, об этом все знают. Не думаю, что это грязная история», – сказал Шупляков.