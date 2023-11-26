Президент «Урала» ответил на обвинения в «убийстве» интриги в РПЛ

Григорий Иванов, президент «Урала», дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

Екатеринбуржцы пропустили первыми.

Команда поднялась на 11-е место.

«Краснодар» остался 2-м.

«Долго ждали победу. Сегодня все получилось, и мы счастливы.

«Урал» убил интригу в РПЛ? Нет. Прошло чуть больше половины чемпионата. Еще долго играть. «Краснодар» не должен сейчас опускать руки! Ничего страшного не произошло. Командам, чьи игроки выступают в сборных, сложно играть после пауз. Тем более, они тяжело добирались. Мы поработали на сборах и хорошо себя проявили сегодня», – сказал Иванов.

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