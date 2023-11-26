Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Урала» ответил на обвинения в «убийстве» интриги в РПЛ

    Президент «Урала» ответил на обвинения в «убийстве» интриги в РПЛ

    Григорий Иванов, президент «Урала», дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

    • Екатеринбуржцы пропустили первыми.
    • Команда поднялась на 11-е место.
    • «Краснодар» остался 2-м.

    «Долго ждали победу. Сегодня все получилось, и мы счастливы.

    «Урал» убил интригу в РПЛ? Нет. Прошло чуть больше половины чемпионата. Еще долго играть. «Краснодар» не должен сейчас опускать руки! Ничего страшного не произошло. Командам, чьи игроки выступают в сборных, сложно играть после пауз. Тем более, они тяжело добирались. Мы поработали на сборах и хорошо себя проявили сегодня», – сказал Иванов.

    Новости по теме
    Гончаренко оценил победу «Урала» над «Краснодаром»
    Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом» и пытался ворваться в судейскую 15
    Ивич после поражения «Краснодара» от «Урала» пожаловался на судейство 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4847

      Иван Петров 1986 11 минут назад

      Зенит чемпион. Газпром рулит дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Опорник1984 1 час назад

      Краснодар сегодня в футбол не играл. Почему сказать сложно. Отговорки на вызов в сборную как говорится в пользу бедных.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+