Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» и «Факел», 16 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Фамейе, Ранджелович.
Главный тренер: Рашид Рахимов
«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.
Главный тренер: Сергей Ташуев
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рубин» – «Факел»
- Матч покажет «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс