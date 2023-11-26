Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» и «Факел», 16 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Фамейе, Ранджелович.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Главный тренер: Сергей Ташуев

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рубин» – «Факел»