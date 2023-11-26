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  • В «Динамо» раскрыли звезду АПЛ, которую предлагали клубу: «Мы думали, нам блефуют»

В «Динамо» раскрыли звезду АПЛ, которую предлагали клубу: «Мы думали, нам блефуют»

26 ноября 2023, 14:39
2

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что в клубе мог оказаться нынешний футболист «Брайтона».

«Кто из звезд АПЛ мог перейти в «Динамо»? Каору Митома. Мы с ним общались, когда он играл в своeм японском клубе. У нас была доля скепсиса – насколько я помню, ему было 23-24 года, и это был его первый сезон в J-League после перехода из студенческого футбола.

Мы решили рискнуть, но на последней стадии переговоров они запросили колоссальную зарплату, объясняя это тем, что у Митомы есть вариант с клубом из АПЛ. Мы думали, блеф это или нет, но спустя время стало понято – не блеф. Зарплату они запросили в десять раз больше, чем он получал до этого. Этого игрока нашел селекционер Нариман Акавов», – сказал Гафин.

  • Митома стоит 50 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ у японца 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • «Брайтон» купил Митому в 2021 году у «Кавасаки» за 3 миллиона евро.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Брайтон Митома Каору
Комментарии (2)
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vmonomah17
1701012506
Сейсас бы узкоглазый сидел на скамейке динамо, а так, хоть в футбол играет
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ZeBolotny
1701091455
Мне кажется, что японская Джей Лига посильнее нашего РПЛа будет.
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