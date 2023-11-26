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    • В «Динамо» раскрыли звезду АПЛ, которую предлагали клубу: «Мы думали, нам блефуют»

    В «Динамо» раскрыли звезду АПЛ, которую предлагали клубу: «Мы думали, нам блефуют»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что в клубе мог оказаться нынешний футболист «Брайтона».

    «Кто из звезд АПЛ мог перейти в «Динамо»? Каору Митома. Мы с ним общались, когда он играл в своeм японском клубе. У нас была доля скепсиса – насколько я помню, ему было 23-24 года, и это был его первый сезон в J-League после перехода из студенческого футбола.

    Мы решили рискнуть, но на последней стадии переговоров они запросили колоссальную зарплату, объясняя это тем, что у Митомы есть вариант с клубом из АПЛ. Мы думали, блеф это или нет, но спустя время стало понято – не блеф. Зарплату они запросили в десять раз больше, чем он получал до этого. Этого игрока нашел селекционер Нариман Акавов», – сказал Гафин.

    • Митома стоит 50 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у японца 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • «Брайтон» купил Митому в 2021 году у «Кавасаки» за 3 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +113

      googlechromovvkontakte 2 часа назад

      И чо ? Для чего рассказал ? Типа Динамо бедный клуб, не может платить зарплату как Брайтон ?

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