Черданцев оценил комментаторский дебют Дивеева

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о работе защитника Игоря Дивеева на матче 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«Несколько слов о коллегах. Игорь Дивеев – топ. Вот так с листа войти в игру это мастерство. Но. Входить в игру легче, когда в команде, в которую ты входишь, налажена игра.

Комментировать вдвоем – это отдельный вызов комментаторам, которые привыкли работать соло, а тем более с человеком, который никогда не работал в эфире, к тому же в прямом, это действительно сложная задача, с которой все справились круто», – написал Черданцев.