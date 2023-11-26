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    Черданцев оценил комментаторский дебют Дивеева

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о работе защитника Игоря Дивеева на матче 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

    «Несколько слов о коллегах. Игорь Дивеев – топ. Вот так с листа войти в игру это мастерство. Но. Входить в игру легче, когда в команде, в которую ты входишь, налажена игра.

    Комментировать вдвоем – это отдельный вызов комментаторам, которые привыкли работать соло, а тем более с человеком, который никогда не работал в эфире, к тому же в прямом, это действительно сложная задача, с которой все справились круто», – написал Черданцев.

    • Дивеев комментировал в паре с Константином Геничем.
    • Защитник травмирован.
    • Он вернется на поле в феврале.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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