В «Динамо» объяснили, почему отказались летом от Файзуллаева

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что клубу летом предлагали Аббосбека Файзуллаева.

Форвард в итоге оказался в ЦСКА.

Москвичи заплатили «Пахтакору» 500 тысяч евро.

Также Аббосбека предлагали португальской «Браге».

«Предлагали ли летом Файзуллаева? И да, и нет. У нас находится много футболистов на радаре, в том числе и Файзуллаев. Правда в том, что мы его действительно рассматривали, агенты игрока предложили его нашему спортивному департаменту, но так бывает, что на момент рассмотрения позиция, на которой играет Аббосбек, была укомплектована. Но футболист хороший.

У нас было много игроков, которых мы рассматривали. Мы были близки к футболистам, которые сейчас блещут в АПЛ, но по разным причинам они к нам не перешли. Поэтому Файзуллаев в этом смысле не уникален», – сказал Гафин.

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