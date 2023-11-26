Кузьмичев назвал «провальной» работу Ротенберга в «Локомотиве»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил работу Бориса Ротенберга в клубе.

Экс-игрок команды занимает пост директора департамента развития молодежного футбола.

– Как оценю работу Ротенберга? Все показывают результаты команд. Ни одна команда младше 2005-2006 годов рождения не вошла даже в тройку в своем возрасте. Такого никогда не было. Посмотрите, кто из воспитанников 2007 или 2008 года подготовлен к переходу на следующий уровень. Работа провалена, других выводов быть не может. Конечно, нельзя все валить на нынешнее руководство. Но это случилось благодаря десанту немецких товарищей, которые оставили своего директора академии, плюс нехватки опыта нового руководителя, чтобы что-то поправить.

– Получается, «Локомотив» теряет поколение ребят моложе 2006 года рождения?

– Нельзя говорить, что теряет. Но можно четко сказать, что они не подготовили никого такими, какие были ребята 2005 года рождения или несколько ребят из 2004 года. Дальше что? Дальше – пустота, ничего нет.

Ротенберг на посту год.

Он выигрывал с «Локо» чемпионат России.

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