Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Кузьмичев назвал «провальной» работу Ротенберга в «Локомотиве»

    Кузьмичев назвал «провальной» работу Ротенберга в «Локомотиве»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил работу Бориса Ротенберга в клубе.

    • Экс-игрок команды занимает пост директора департамента развития молодежного футбола.

    – Как оценю работу Ротенберга? Все показывают результаты команд. Ни одна команда младше 2005-2006 годов рождения не вошла даже в тройку в своем возрасте. Такого никогда не было. Посмотрите, кто из воспитанников 2007 или 2008 года подготовлен к переходу на следующий уровень. Работа провалена, других выводов быть не может. Конечно, нельзя все валить на нынешнее руководство. Но это случилось благодаря десанту немецких товарищей, которые оставили своего директора академии, плюс нехватки опыта нового руководителя, чтобы что-то поправить.

    – Получается, «Локомотив» теряет поколение ребят моложе 2006 года рождения?

    – Нельзя говорить, что теряет. Но можно четко сказать, что они не подготовили никого такими, какие были ребята 2005 года рождения или несколько ребят из 2004 года. Дальше что? Дальше – пустота, ничего нет.

    • Ротенберг на посту год.
    • Он выигрывал с «Локо» чемпионат России.

    Новости по теме
    Глава «Локо» высказался о матерном интервью Галактионова 8
    Уткин оценил матерное выступление Галактионова 1
    Белоус дал совет Галактионову после его матерного интервью 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10483

      САДЫЧОК 42 минуты назад

      И Кузьмичев и Ротенберг это случайные люди в футболе.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+