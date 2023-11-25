Карраскаль рассказал об отношении к статусу запасного в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль сказал, что в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2) его команде сопутствовала удача.

– Нынешний ЦСКА сильнее «Динамо»?

– Все команды сильные. Повезло, что сегодня выиграли.

– Личка вас видит пока что на скамейке и говорит, вы не против.

– Он хочет найти лучшую формацию, сделать лучше для команды.

– Как колено?

– Нормально.