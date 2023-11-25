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    • Карраскаль рассказал об отношении к статусу запасного в «Динамо»

    Карраскаль рассказал об отношении к статусу запасного в «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль сказал, что в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2) его команде сопутствовала удача.

    – Нынешний ЦСКА сильнее «Динамо»?

    – Все команды сильные. Повезло, что сегодня выиграли.

    – Личка вас видит пока что на скамейке и говорит, вы не против.

    – Он хочет найти лучшую формацию, сделать лучше для команды.

    – Как колено?

    – Нормально.

    • Колумбийский хавбек вышел на замену после перерыва.
    • «Динамо» уступало после первого тайма 1:2, но сумело одержать волевую победу.
    • Карраскаль выступал за ЦСКА в 2022–2023 годах.
    • Бело-голубые сохраняют третью позицию в РПЛ с 28 очками. У ЦСКА осталось 25 очков.

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    Источник: Sport24

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