Карраскаль рассказал об отношении к статусу запасного в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль сказал, что в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2) его команде сопутствовала удача.
– Нынешний ЦСКА сильнее «Динамо»?
– Все команды сильные. Повезло, что сегодня выиграли.
– Личка вас видит пока что на скамейке и говорит, вы не против.
– Он хочет найти лучшую формацию, сделать лучше для команды.
– Как колено?
– Нормально.
- Колумбийский хавбек вышел на замену после перерыва.
- «Динамо» уступало после первого тайма 1:2, но сумело одержать волевую победу.
- Карраскаль выступал за ЦСКА в 2022–2023 годах.
- Бело-голубые сохраняют третью позицию в РПЛ с 28 очками. У ЦСКА осталось 25 очков.
Источник: Sport24