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    Радимов оценил вероятность победы «Зенита» над «Сочи»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ «Зенит» – «Сочи».

    «Что касается потерь «Зенита» перед игрой с «Сочи», о которых рассказал накануне Сергей Семак, то вместо Матео Кассьерры сыграет Иван Сергеев, соответственно, «Зенит» изменит тактику. Густаво Мантуана вообще много кто может заменить. Поэтому я не вижу проблемы вообще никакой – у команды хорошая скамейка. Ну и в принципе дома против последней команды чемпионата я даже не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет.

    Кто-то может давать 50%, 70% или даже 99% на победу. Но нет – это 100%. «Зенит» на голову сильнее «Сочи» – по составу, по уверенности, по таблице. А «Сочи» со своими кадровыми проблемами шансов не имеет», – сказал Радимов.

    • Матч в Санкт-Петербурге состоится завтра, 25 ноября, в 15:15 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
    • «Зенит» в случае победы поднимется на 1-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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