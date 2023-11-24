Радимов оценил вероятность победы «Зенита» над «Сочи»

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ «Зенит» – «Сочи».

«Что касается потерь «Зенита» перед игрой с «Сочи», о которых рассказал накануне Сергей Семак, то вместо Матео Кассьерры сыграет Иван Сергеев, соответственно, «Зенит» изменит тактику. Густаво Мантуана вообще много кто может заменить. Поэтому я не вижу проблемы вообще никакой – у команды хорошая скамейка. Ну и в принципе дома против последней команды чемпионата я даже не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет.

Кто-то может давать 50%, 70% или даже 99% на победу. Но нет – это 100%. «Зенит» на голову сильнее «Сочи» – по составу, по уверенности, по таблице. А «Сочи» со своими кадровыми проблемами шансов не имеет», – сказал Радимов.