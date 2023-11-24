Бекхэм рассказал о будущем Месси в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о том, какую пользу приносит американскому футболу нападающий команды Лионель Месси и выразил надежду, что аргентинец останется в клубе и после завершения карьеры.

«Я хочу, чтобы он остался с нами, его фигура привлекает игроков, повышает притягательность и престиж клуба. Я хочу, чтобы он помогал развивать футбол в США. Думаю, ему самому будет интересен такой вызов, как было мне все это время», – сказал Бекхэм.