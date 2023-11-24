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    Бекхэм рассказал о будущем Месси в «Интер Майами»

    Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о том, какую пользу приносит американскому футболу нападающий команды Лионель Месси и выразил надежду, что аргентинец останется в клубе и после завершения карьеры.

    «Я хочу, чтобы он остался с нами, его фигура привлекает игроков, повышает притягательность и престиж клуба. Я хочу, чтобы он помогал развивать футбол в США. Думаю, ему самому будет интересен такой вызов, как было мне все это время», – сказал Бекхэм.

    • Месси пришел в «Интер Майами» летом 2023 года из «ПСЖ» на правах свободного аента.
    • Контракт игрока с командой рассчитан до 2025 года.
    • В этом году Месси провел за американский клуб 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. В составе команды он выиграл Кубок лиг.

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    Источник: The Times

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