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    • В «Локомотиве» высказались о возможности создания второй команды

    В «Локомотиве» высказались о возможности создания второй команды

    Московский «Локомотив» объявил, что вопрос о создании второй профессиональной команды в структуре клуба отложен на год.

    «В последнее время много вопросов задается о «возрождении» второй профессиональной команды в структуре ФК «Локомотив». Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй. По итогам проведенной работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодежной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено. К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 г.р., которые в 2024 году смогут выступать и в Молодежной лиге. Также было учтено, что на сегодняшний день не решен вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как «Сапсан Арена» уже несет максимальную нагрузку (на нeм тренируются и играют шесть клубных команд). И, конечно, важен финансовый аспект – создание второй команды потребует существенных затрат.

    С учетом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды», – говорится в заявлении.

    • Фарм-клубы «Локомотива» дважды выступали во второй лиге: под названием «Локомотив-2» в 2009–2014 годах и под названием «Локомотив-Казанка» в 2017–2022 годах.
    • В 2008-м «Локомотив-2» также играл в первенстве ЛФЛ.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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