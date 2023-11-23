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    Чалов назвал турнир, по выступлениям в котором скучает

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что стремиться вновь сыграть в Лиге чемпионов.

    «Я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет, и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут, непонятно, сможешь ли еще раз оказаться там. Становится грустно, а потом накатывает мотивация – от тебя же не в последнюю очередь зависит, сыграешь ли ты в ЛЧ? Значит, надо работать», – сказал Чалов.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Чалов провел в составе ЦСКА за карьеру 11 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и 4 в квалификации турнира.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2167

      Таврида 2 часа назад

      Федя, ну какая тебе Лига чемпионов, Факелу забить не можешь.

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