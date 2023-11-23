Чалов назвал турнир, по выступлениям в котором скучает

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что стремиться вновь сыграть в Лиге чемпионов.

«Я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет, и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут, непонятно, сможешь ли еще раз оказаться там. Становится грустно, а потом накатывает мотивация – от тебя же не в последнюю очередь зависит, сыграешь ли ты в ЛЧ? Значит, надо работать», – сказал Чалов.