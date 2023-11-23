Фернандес возобновил тренировки с «Зенитом» – Марио занимался в шортах при -4 градусах

Защитник Марио Фернандес готовится к матчу 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

Натурализованный бразилец возобновил тренировки с командой после травмы. Он не играет с 30 сентября из-за проблем с коленом.

Фернандес в шортах занимался сегодня утром в Удельном парке при температуре 4 градуса ниже нуля. Другие игроки отдали предпочтение штанам.