Фернандес возобновил тренировки с «Зенитом» – Марио занимался в шортах при -4 градусах

Защитник Марио Фернандес готовится к матчу 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».
Натурализованный бразилец возобновил тренировки с командой после травмы. Он не играет с 30 сентября из-за проблем с коленом.
Фернандес в шортах занимался сегодня утром в Удельном парке при температуре 4 градуса ниже нуля. Другие игроки отдали предпочтение штанам.
- В этом сезоне 33-летний Марио провел за «Зенит» 12 матчей без голевых действий.
- Сообщалось, что он рискует пропустить остаток года.
Источник: телеграм-канал «Зенита»