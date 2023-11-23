Мостовой ответил, нужно ли РФС продлевать контракт с Карпиным

Не пока Карлуше замены, все чешут языком, а это значит что человек на своем месте, да и тренер от Бога, собирает из чего то конфетку, молодец Валера , а то что кому то не нравится что из питерской помойки мало игроков, так вся питерская команда у нас в футболе, от хозяина футбольной лиги до судейского корпуса, удачи Валера
Александр Мостовой высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
«Нужно ли продлевать контракт с Карпиным? Я не знаю, мне без разницы вообще.
Я остаюсь при своем: совмещение постов – неприемлемо. Это ненормально, такого нигде нет. Такое просто невозможно. Дело не в фамилии: Карпин или еще кто-то другой.
Я в футболе столько, сколько многим и не снилось. Но я нигде не видел, чтобы тренеры совмещали работу в сборной и клубе», – заявил Мостовой.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Его контракт с РФС истекает следующим летом.
- Тренер обещал покинуть «Ростов», когда Россию допустят к международным соревнованиям.