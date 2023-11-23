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    • Мостовой ответил, нужно ли РФС продлевать контракт с Карпиным

    Мостовой ответил, нужно ли РФС продлевать контракт с Карпиным

    Александр Мостовой высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

    «Нужно ли продлевать контракт с Карпиным? Я не знаю, мне без разницы вообще.

    Я остаюсь при своем: совмещение постов – неприемлемо. Это ненормально, такого нигде нет. Такое просто невозможно. Дело не в фамилии: Карпин или еще кто-то другой.

    Я в футболе столько, сколько многим и не снилось. Но я нигде не видел, чтобы тренеры совмещали работу в сборной и клубе», – заявил Мостовой.

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Его контракт с РФС истекает следующим летом.
    • Тренер обещал покинуть «Ростов», когда Россию допустят к международным соревнованиям.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2940

      Suvorov71 2 минуты назад

      Не пока Карлуше замены, все чешут языком, а это значит что человек на своем месте, да и тренер от Бога, собирает из чего то конфетку, молодец Валера , а то что кому то не нравится что из питерской помойки мало игроков, так вся питерская команда у нас в футболе, от хозяина футбольной лиги до судейского корпуса, удачи Валера

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      Рейтинг: +57807

      MaxRnD 42 минуты назад

      Непрекращающийся чёс Мостового - это просто кладезь для новостников бомбардира

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      Рейтинг: +32

      Vladimir-Shelepnev-google > MaxRnD 25 минут назад

      Мостовой прав, но не хочет сказать, что Карпин не тот тренер, который нужен сборной России. Он же спартаковец, вы же его сожрете.

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      Рейтинг: +57807

      MaxRnD > Vladimir-Shelepnev-google 3 минуты назад

      1. "Мостовой прав"
      Я в своём комментарии вообще нигде не сказал, что Мостовой не прав.

      2. (с) "Карпин не тот тренер, который нужен сборной России"
      Карпин в сборную не просился, его пригласили, как кризисного управляющего, когда впрячься в это ярмо не было желающих.

      3. (с) "Он же спартаковец, вы же его сожрете"
      С какого #ера я вдруг стал спартаковцем, когда у меня и на аватаре и рядом с именем пользователя эмблема Ростова ?

      Предлагаю в дальнейшем внимательно читать комментарии, а потом уже "моросить" отсебятину

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      Рейтинг: +2167

      Таврида 1 час назад

      Мостовой: "Я остаюсь при своем: Карпин – неприемлемо. Это ненормально, такого нигде нет. Такое просто невозможно."

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