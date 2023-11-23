Мостовой ответил, нужно ли РФС продлевать контракт с Карпиным

Александр Мостовой высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Нужно ли продлевать контракт с Карпиным? Я не знаю, мне без разницы вообще.

Я остаюсь при своем: совмещение постов – неприемлемо. Это ненормально, такого нигде нет. Такое просто невозможно. Дело не в фамилии: Карпин или еще кто-то другой.

Я в футболе столько, сколько многим и не снилось. Но я нигде не видел, чтобы тренеры совмещали работу в сборной и клубе», – заявил Мостовой.

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Его контракт с РФС истекает следующим летом.

Тренер обещал покинуть «Ростов», когда Россию допустят к международным соревнованиям.

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