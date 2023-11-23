Радимов объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о борьбе между лидерами чемпионата России.

«Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.

«Зенит» идет на 2-м месте в лиге, отставая на 2 балла.

Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.

«Лидерство «Краснодара» – откровение, поскольку «Зенит» в последнее время настолько сильно доминировал, что хотелось, чтобы кто-то составил конкуренцию.

«Краснодар» радует, интрига в чемпионате необходима. «Зенит» переживал уход Малкома и Кузяева и очень долго шел к игре, которая работала как часы.

«Краснодар» наступил на горло своей песне. Не поверил бы ни за что, что Краснодар пропустит всего десять мячей по итогам первого круга», – заявил Радимов.