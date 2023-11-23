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    Радимов объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о борьбе между лидерами чемпионата России.

    • «Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.
    • «Зенит» идет на 2-м месте в лиге, отставая на 2 балла.
    • Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.

    «Лидерство «Краснодара» – откровение, поскольку «Зенит» в последнее время настолько сильно доминировал, что хотелось, чтобы кто-то составил конкуренцию.

    «Краснодар» радует, интрига в чемпионате необходима. «Зенит» переживал уход Малкома и Кузяева и очень долго шел к игре, которая работала как часы.

    «Краснодар» наступил на горло своей песне. Не поверил бы ни за что, что Краснодар пропустит всего десять мячей по итогам первого круга», – заявил Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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