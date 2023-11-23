Топ-10 фаворитов Евро-2024

Goal опубликовал список главных фаворитов чемпионата Европы 2024 года.
Первое место в рейтинге занимает финалист прошедшего ЧМ Франция. В топ-3 также входят Португалия и Испания.
- Франция
- Португалия
- Испания
- Англия
- Бельгия
- Австрия
- Венгрия
- Турция
- Албания
- Нидерланды
Полную версию рейтинга можно посмотреть здесь.
- Турнир летом 2024 года примут немцы.
- Сроки его проведения – с 14 июня по 14 июля.
- Действующий победитель Евро – Италия.
Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?
Источник: Goal