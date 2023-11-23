Топ-10 фаворитов Евро-2024

Goal опубликовал список главных фаворитов чемпионата Европы 2024 года.

Первое место в рейтинге занимает финалист прошедшего ЧМ Франция. В топ-3 также входят Португалия и Испания.

Франция Португалия Испания Англия Бельгия Австрия Венгрия Турция Албания Нидерланды

Полную версию рейтинга можно посмотреть здесь.

Турнир летом 2024 года примут немцы.

Сроки его проведения – с 14 июня по 14 июля.

Действующий победитель Евро – Италия.

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