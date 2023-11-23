Кавазашвили – о Карпине: «Сидеть на двух стульях – неправильно»

Анзор Кавазашвили осудил совмещение постов Валерием Карпиным в «Ростове» и сборной России.
«Я уже давно говорил о том, что главный тренер национальной сборной не должен сидеть на двух стульях сразу. Не хочу никак оскорбить Карпина как профессионала, но, сидя на двух стульях, получая зарплату там и там, при этом ни за что не отвечать – это неправильно.
Главный тренер сборной страны должен отвечать за свои действия и результаты. Но сейчас у нас такого нет. Я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным», – сказал Кавазашвили.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Его контракт с РФС истекает следующим летом.
- Тренер обещал покинуть «Ростов», когда Россию допустят к международным соревнованиям.
Источник: Legalbet