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    • Кавазашвили – о Карпине: «Сидеть на двух стульях – неправильно»

    Кавазашвили – о Карпине: «Сидеть на двух стульях – неправильно»

    Анзор Кавазашвили осудил совмещение постов Валерием Карпиным в «Ростове» и сборной России.

    «Я уже давно говорил о том, что главный тренер национальной сборной не должен сидеть на двух стульях сразу. Не хочу никак оскорбить Карпина как профессионала, но, сидя на двух стульях, получая зарплату там и там, при этом ни за что не отвечать – это неправильно.

    Главный тренер сборной страны должен отвечать за свои действия и результаты. Но сейчас у нас такого нет. Я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным», – сказал Кавазашвили.

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Его контракт с РФС истекает следующим летом.
    • Тренер обещал покинуть «Ростов», когда Россию допустят к международным соревнованиям.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 07:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2052

      Artemka444 7 минут назад

      Карпин сам разберется наверное!!!!

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