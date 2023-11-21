«Барселона» не будет подписывать замену для травмированного Гави по двум причинам

«Барселона» передумала искать нового полузащитника в связи с серьезной травмой Гави.

Хавбек травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).

У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.

Игрок перенесет операцию и пропустит от 7 до 9 месяцев.

Каталонский клуб не будет подписывать замену для 19-летнего футболиста по двум причинам.

Во-первых, у «Барсы» нет денег на трансферы. Если удастся выделить какие-то средства на зимнее усиление, то предпочтение отдадут завершению перехода нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Во-вторых, в клубе впечатлены прогрессом Фермина Лопеса. Тренерский штаб считает, что 20-летний воспитанник способен стать хорошей заменой для Гави. Каталонцы убеждены, что пяти имеющихся хавбеков (Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Педри, Ориоль Ромеу и Фермин) должно хватить до конца сезона.