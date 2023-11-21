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    • «Хорошо, что все так закончилось»: Доннарумма – о спорном судейском решении против Украины

    «Хорошо, что все так закончилось»: Доннарумма – о спорном судейском решении против Украины

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о неназначенном пенальти в пользу Украины в матче отбора Евро-2024.

    • Спорный эпизод произошел на 93-й минуте.
    • Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.
    • Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте.
    • Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

    «На поле я не очень понял ситуацию. Я посмотрел видео и, по-моему, там можно было поставить [пенальти]. Но хорошо, что все так закончилось.

    Сейчас мы не думаем об этом. Команда празднует и наслаждается этой выстраданной ничьей», – заявил Доннарумма.

    Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +613

      Romeo 123 1 час назад

      Отскочили макаронники

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8033

      Semenycch 3 часа назад

      Украину засудили?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22500

      Cleaner > Semenycch 3 часа назад

      Когда выбор между Италией и Украиной или Израилем и Украиной, на западе выбирают СВОИХ. Украина в число СВОИХ в Гейропе ну никак не входит.

      5
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