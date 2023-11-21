«Хорошо, что все так закончилось»: Доннарумма – о спорном судейском решении против Украины

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о неназначенном пенальти в пользу Украины в матче отбора Евро-2024.

Спорный эпизод произошел на 93-й минуте.

Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.

Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте.

Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«На поле я не очень понял ситуацию. Я посмотрел видео и, по-моему, там можно было поставить [пенальти]. Но хорошо, что все так закончилось.

Сейчас мы не думаем об этом. Команда празднует и наслаждается этой выстраданной ничьей», – заявил Доннарумма.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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