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    • Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург разыграют путевку на Евро-2024

    Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург разыграют путевку на Евро-2024

    По итогам прошедших в понедельник, 20 ноября, отборочных матчей Евро-2024, определился состав одной из трeх четвeрок, которые в марте следующего года разыграют по одной путeвке в финальный турнир.

    Еe сформировали четыре команды, которые показали лучшие результаты в Лиге C Лиги наций УЕФА-2022/23 за исключением Турции, которая попала на Евро-2024 напрямую. Ими стали Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

    21 марта 2024 года в полуфинале стыкового турнира Грузия сыграет с Люксембургом, а Греция – с Казахстаном. Победители встретятся в решающем матче 26 марта. Пара, представитель которой будет хозяином в финале, станет известна по итогам жеребьевки в ноябре. Победитель финала квалифицируется на Евро.

    • Греция выступала в финальной части Евро в 1980, 2004, 2008 и 2012 годах.
    • Грузия, Казахстан и Люксембург никогда не попадали в финальный турнир чемпионатов Европы.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3788

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Желаю успеха Люксембургу!

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      Рейтинг: +119

      googlechromovvkontakte 7 часов назад

      В Лиге Наций Люксембург с Турцией в боевую ничью 3-3 скатал.В отборе на ЧЕ 24 Боснию и Исландию обыграли.Растет у них уровень.

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      Рейтинг: +103116

      zigbert 9 часов назад

      Греция выделяется прежде всего опытом выступлений на Евро. А так шансы попасть на ЧЕ у всех примерно равные.

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      Рейтинг: +8509

      BarStep 9 часов назад

      Я за бургеров буду топить… Надо же когда-то начинать))

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      Рейтинг: +7208

      Давид59 10 часов назад

      Алип, дружище, покажи им!

      1
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      Рейтинг: +1268

      JIEGEHDA > Давид59 10 часов назад

      Без Хвичи против Люксембурга повезло Грузинам. А Алипу повезло меньше . Хотя Греки щас не те что были а Казахи хорошо выглядели . Но опыт опыт Греков будет выше. Надеемся что Казахи покажут. Жду финал Грузин и Казахов а там пусть выиграет тот кто выиграет

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