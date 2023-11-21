Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург разыграют путевку на Евро-2024

По итогам прошедших в понедельник, 20 ноября, отборочных матчей Евро-2024, определился состав одной из трeх четвeрок, которые в марте следующего года разыграют по одной путeвке в финальный турнир.

Еe сформировали четыре команды, которые показали лучшие результаты в Лиге C Лиги наций УЕФА-2022/23 за исключением Турции, которая попала на Евро-2024 напрямую. Ими стали Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

21 марта 2024 года в полуфинале стыкового турнира Грузия сыграет с Люксембургом, а Греция – с Казахстаном. Победители встретятся в решающем матче 26 марта. Пара, представитель которой будет хозяином в финале, станет известна по итогам жеребьевки в ноябре. Победитель финала квалифицируется на Евро.

Греция выступала в финальной части Евро в 1980, 2004, 2008 и 2012 годах.

Грузия, Казахстан и Люксембург никогда не попадали в финальный турнир чемпионатов Европы.

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